В Музейко - октомври е празник!

Научните приключения могат да гостуват във всяко училище или във всеки град!

Слушай рубриката „Факт или фантазия“ и енджойвай с най-големия детски музей в България!

Хубава музика и много усмивки - това си представяме, когато говорим за празник и за приятели.

С радио N-JOY и Музейко тази комбинация е гарантирана, защото днес водещата на шоуто „От 10 до 2“ – Нейа ви среща с една красива и много усмихната дама, която познава тайните на вълшебните приятелства и пътувания на Музейко.

Това е Ася Благоева, която е двигателят на партньорските проекти в детския научен център и е човекът, който може да заведе Музейко във всяка точка на България. Научете как Музейко празнува рождения си ден, кои са неговите най-добри приятели, дали обича пътуванията и какви изненади предстоят в аудиофайла на страницата.

"Факт или фантазия" – енджойвай с цялото семейство с Музейко – най-големия детски научен център в Източна Европа!