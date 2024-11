Творчески предизвикателства в Музейко

В петък влизаме в зоната на рубриката „Факт или фантазия“, в която с Музейко ви каним на научни приключения.

Най-големият детски научен център в Източна Европа ни споделя полезна информация за общуването с децата, зарежда с идеи как да прекарваме пълноценно и споделено време заедно, пренася ни в свят на загадки, вълнуващи открития и любопитни факти от света на науката, технологиите и образованието.

Тази седмица темата е в ритъма на музиката и красотата на изобразителното изкуство. Тази неделя, на 24 ноември, Музейко ви канят на специалното издание на Творчески предизвикателства!

Факт или фантазия, че танцът може да рисува картини? Вълнуващ въпрос, който приковава вниманието не само на децата. Музиката, както и цветовете, са силни стимули за детските сетива. Това не е просто игра, а начин малките да развиват координацията, креативността и връзката с близките. Танците с цветове започват точно в 12 часа.

В творческата работилница Майсторските игри ще бъдат включени и приключения с истинска, натурална глина. Ще се сътворят чудни керамични чаши и декоративни къщички – уникални като детското въображение. Прекрасни коледни подаръци! Страхотна работилница за всички деца над 4 години. Тук напомняме, че местата са ограничени и е необходимо предварително записване на каса в деня на събитието.

Ако пропуснете творческата работилница, можете да влезете в ролята на шпиони. Изобретателни и сръчни, гостите на Мейкър спейса в Музейко ще научат как да наблюдават тайно. Чудите се как? Като създадете свой собствен перископ!Разкрийте тайната на това изобретение и вижте света от съвсем нова перспектива. Има 3 групови занимания през деня – изберете най-удобния час за вас в сайта на Музейко.

Както само чухте имате много възможности за забавления. Не пропускайте тази неделя – 24 ноември - вратите на Музейко отварят точно в 10:00 и ви очакват много полезни приключения!

