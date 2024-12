За Коледа подари знание с Музейко

Магията на празниците вече е навсякъде – елфи, писма, хубави пожелания и, разбира се, търсене на перфектните подаръци.

Но спирали ли сте се за момент, за да се запитате: Може ли знанието и науката да бъдат най-ценният подарък?

Днес в Музейковската рубрика гостува Дани Колева – ръководител на екип „Обслужване на клиенти“ в Музейко или с други думи супергероите и джуджетата, които ни посрещат още на касите в най-големия детски научен музей. Добре позната с неизчерпаемата си енергия и готовност да преобърне света, когато става дума за усмивките на малки и големи.

В рубриката "Факт или фантазия" тя разкри пред водещата Нейа и слушателите, че науката може да превърне празника в незабравимо преживяване, сподели какава е празничната програма в Музейко, както и даде повече подробности за инициативата "Подари знание".

* Инициативата „Подари знание“ приканва да превърнете традиционните подаръци в нещо много по-ценно – подарък за цял живот. С участието си в инициативата, можете да дарите знание на хора в нужда. Този уикенд всеки, които иска да се включи в инициативата - може да си избере една коледна топка от елхата на Музейко. Коледната топка носи името на един от приятелите от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Враца.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.

Знанието и науката са подаръци за цял живот! Щастливи празници с Музейко.