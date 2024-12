Празнуват ли Коледа в Космоса?

Коледното настроение вече изпълва улиците, домовете и сърцата ни. Но възможно ли е да празнуваме Коледа отвъд нашата планета - Земята?

Днес научихме отговорите от специалния ни гост – доц. д-р Владимир Божилов, астрофизик, комуникатор на науката, един от създателите на Музейко и член на научния борд на най-големия детски научен център в Югоизточна Европа.

Той ни разказа за Коледния празник на Космическата станция и представи декемврийската програма на Планетариума на Музейко и покани деца и родители заедно да обърнат поглед към небето, за да опознаят нашите най-близки съседи – планетите от Слънчевата система.

За любопитните дали има космически разходки до Луната в Музейко, Влади разказва за най-новата планетарна програма „Напред към Луната“, като покани децата и техните родители да чуят автентичните гласове на първия екип, който стъпва на Луната, и обявяи кога програмата ще бъде достъпна. Разказа за Космическата оранжерия Свет и космическата капсула, която децата могат да тестват на 3 ет. на Музейко и разкри какви други изненади крие „Преживяването Космос“ в Музейко.

