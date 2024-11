Еврика! Тази Коледа „Подари знание“ с Музейко

Тази Коледа „Музейко“ ви кани да подарите нещо повече от играчки или сладкиши – подарете на децата знание и превърнете празника в наука!

През първия уикенд на декември най-големият детски научен център в България представя емблематичната си пътуваща изложба „Еврика!“, която ще ви отведе на вълнуващо пътешествие из най-важните научни открития в историята на човечеството. Вдъхновете празничния дух с любопитство и въображение, защото най-ценните подаръци са тези, които запалват искрата на знанието и емоцията.

Изложбата се открива специално за предстоящите зимни и коледни празници, за да създаде повече възможности за приятно семейно забавление на столичани и гости на София. Науката оживява с 13 интерактивни станции, посветени на изобретения като телефона, рентгена и морзовата азбука. Децата и възрастните ще открият вдъхновяващи истории за велики български и световни изобретатели, доказващи, че големите идеи често започват с простичък въпрос и много упоритост.

А експерименталната станция с въздух под налягане ще предизвика въображението на всички бъдещи откриватели – кой знае, може би точно там ще се роди следващото гениално изобретение. Инсталациите са подходящи за деца до 14 години, но истината е, че няма възраст за любопитството. Семейства, училищни групи или просто любознателни хора – „Еврика!“ е за всеки, който иска да разбере как се раждат великите открития. А най-хубавото е, че изложбата е двуезична (български и английски), което я прави перфектна и за международни гости или за децата, които учат английски.

Знанието и науката са подарък за цял живот – вдъхновяват децата да мислят, да мечтаят и да създават.

Искате ли тази Коледа, вместо просто да трупате вещи под елхата, да превърнете традицията в истински празник на науката? Дарете преживяване, което ще събуди любопитството и въображението на цялото семейство.

Музейко ви кани да се включите в Коледната инициатива „Подари знание“. Кауза обединява семействата около добротата и науката. Можете да закупите подарък, който ще зарадва вашето дете, или да дарите знание на дете в нужда от нашите партньорски организации. На нашия специален коледен щанд ще откриете стотици детски забавления, настолни игри и комплекти за любопитни малки учени.

Всеки от тези подаръци е внимателно подбран, за да съчетае забавлението с образователната стойност. Те развиват умения за критично мислене, стимулират творческото въображение и вдъхновяват научното любопитство. Независимо дали ще изберете настолната игра „Пътуване из времето“ и ще се впуснете във вълнуващо приключение през различни исторически епохи и важни открития, или ще конструирате „Аеро клуб“ с чуден пъзел, който разкрива тайните на летателните свойства на различни тела и форми, или ще изследвате принципите на динамиката, механиката и енергията с „Лабиринт МаБоРън“, можете да бъдете сигурни, че всеки подарък, закупен в „Музейко“, съчетава забавлението с образователната стойност.

Заповядайте при нас, за да споделите щастливи моменти, подарете усмивка, любопитство и вдъхновение – защото истинските подаръци остават за цял живот!

Общински културен институт Научно-образователен детски център "Музейко" е най-големият детски научен музей в Източна Европа. Подробности относно програма за м. ноември можете да откриете в избран ден от календара на сайта.

Всеки петък, около 13:30 ч., слушайте рубриката "Факт или фантазия" по радио N-JOY и научавайте любопитни неща. Днес гост на водещата Нейа беше инж. Стефан Касев, който вече 9 години прави науката забавна и разбираема за всички, които ни посещават Музейко. Той не само участва в образователния екип, но и с удоволствие майстори и поправя изложби – като истински инженер, какъвто всъщност е. Той е убеден, че науката е като добра история – трябва да те грабне и да ти е интересно. Ако сте пропуснали разговора - чуйте го в аудиофайла на страницата.