Ще завладее ли Al генерираното съдържание нашия виртуален свят?

Безплатният Real Beauty е гид, който от Dove разработиха за учители, създатели на цифрово съдържание и всеки, който ползва изкуствен интелект(ИИ). С помощта на този гид ще разберете как да създавате изображения в най-популярните ИИ програми. Известни инфлуенсъри по цял свят се включват в Real Beauty кампанията и ще насочват последователите си към новия Real Beauty наръчник. Тези публични насоки ще помогнат на потребителите да създават подсказки по начин, който намалява пристрастията, свързани с красотата. Ясни и кратки, насоките могат да бъдат изтеглени от Dove страницата на кампанията. Те включват вдъхновение и практически техники за всеки създател, който иска да генерира Real Beauty с помощта на изкуствен интелект.

Днес в рубриката "Как изкуственият интелект променя стандартите за красота?" Инспектор N-JOY ни срещна с Ивана Александрова, за да разкаже повече за Real Beauty Prompt Playbook на Dove и начините му на употреба.

Слушайте разговора в аудиофайла на страницата.