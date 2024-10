Помага ли изкуствения интелект с света на маркетинга

В рубриката "Как изкуственият интелект променя стандартите за красота?" Инспектор N-JOY ни среща с Александра Гълъбова, маркетинг мениджър на bTV Radio Group.

Изкуственият интелект (AI) вече заема важно място в света на маркетинга, като помага за по-ефективно планиране и персонализиране на кампаниите. Въпреки това, използването на AI в рекламите създава и нови предизвикателства, особено когато става въпрос за възприятията за красота. Все повече се забелязва, че резултатите от изкуствения интелект често се фокусират върху прекомерно идеализирани образи, които стесняват разбирането ни за това какво всъщност е красиво.

Dove е една от марките, която осъзнава тази опасност и активно работи за промяна. Dove създават наръчника Real Beauty, който има за цел да напътства потребителите да използват изкустения интелект по възможно най-добрия и позитивен начин. Наръчникът се фокусира върху прозрачност, разнообразие и отговорност в създаването на изображения, като целта е да се избегнат негативни ефекти върху самочувствието на хората и тяхното възприятие за красота.

Dove ни напомня, че истинската красота е в разнообразието и уникалността на всеки човек, а не в перфектните образи, които AI може да създаде.

Слушайте целия разговор на Инспектор N-JOY с Александра Гълъбова в аудиофайла на страницата.