Как с помощта на Dove Real Bеаuty да изобретим изображение от своите фантазии

Днес в рубриката "Как изкуственият интелект променя стандартите за красота?" Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова разискват проучванията, който сочат, че „дори, когато знаят, че снимките не са истински и Al генерирани, една на всеки три жени и момичета усеща натиска да променят външния си вид заради това, което виждат онлайн.“

Разработеният от Dove заедно с AI специалисти Real Beauty онлайн наръчник, подкрепя естествената красота и е тук, за да помогне точнo на тези от нас, които в даден момент не харесват външния си вид.

