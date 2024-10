Блонд амбиция или как да ползваме Al според Real Beauty наръчника на Dove

Днес в рубриката "Как изкуственият интелект променя стандартите за красота?" отново ще се потопим в дебрите на красотата и Real Beauty наръчника на Dove.

Според статистиката всички Al генерирани изображения имат известни пристрастия и те на първо място касаят русата коса - 37% процента от изображенията се придържат към руса коса, 30% от изображенията клонят към кафеви очи, а 53% са с маслиново гладка кожа. И като цяло – едно най-обикновено изображение все по-често генерира нереалистични и проблемни резултати.

Целта на Dovе да напътстват потребителите да ползват Al по възможно най-добрия и позитивен начин. Повече за Real Beauty проекта на Dove чуйте от Инспектор N-JOY и Доменика Димитрова в аудиофайла на страницата.