Представите за токсична красота за една майка и нейната дъщеря

Радио N-JOY и Dove убединяват усилия, за да помогнат на младото поколение момичета да се справи с токсичните съвети в социалните медии.

Представата за токсична красота - изкуствено разпространяващи се стандарти за външен вид и токсичните съвети са навсякъде из социалните мрежи. Те биват представяни в различни формати - видеа, снимки, сторита, реклами, и от всякакви хора – инфлуенсъри, фитнес инструктори, специалисти и обикновени потребители, като засягат различни теми – красота, лице, тяло, хирургични процедури.

Проучванията показват, че социалните мрежи оказват влияние на развитието на тийнейджърите и формирането на тяхното самочувствие, което има цялостен ефект върху физическото и психично здраве на децата.

Проектът Dove self-esteem цели да помогне на родителите да детоксикират съдържанието в социалните мрежи на децата си. Затова днес сме поканили представителки на две поколения, за да поговорим за разликите и приликите в техните възгледи за токсична красота.

Чуйте разговора на Инспектор N-JOY с Цвета и Виктория Евтимови, по-горе в статията.