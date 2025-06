Зелената седмица - защита на биоразнообразието

В "Зелената седмица" обръщаме внимание и на защитата на биоразнообразието. Водещата на шоуто Party Time с Ники ни посочи няколко акцента.

Според експертите една трета от световното производство на храни зависи от пчелите, особено плодове и зеленчуци. Един лесен, а и красив начин да подкрепите пчелите, е да създадете градина или балкон, подходящи за тях. Дори малки площи им осигуряват подслон и храна. Колкото по-разнообразно е засаждането, толкова по-добре. Ако теренът ви го позволява, поставете хотел или къщата за пчели, изработени от естествени материали с южен изглед. По този начин гарантираме, че ще се нагрява по-рано през пролетта, ще е топла цяло лято. Или просто намерете организация, която предлага осиновяване на кошери.

Използвайте водоразтворими продукти за почистване – те обикновено са нетоксични и биоразградими. Чрез намаляване на употребата на агресивни химикали, те спомагат за смекчаване на отрицателното въздействие върху водните и сухоземни екосистеми. Разберете за екологични организации във вашия район. Може би, можете да помогнете с грижите за ранени животни, да почистите близко местообитание като плаж, парк, резерват и поле, където живеят диви растения и животни.

Избирайте вода от чешмата, защото празните пластмасови бутилки в много страни до голяма степен попадат в околната среда. Микропластмасите се отделят и по време на производствения процес и дори при развиване на капачката. Те попадат в околната среда и никога не могат да бъдат разградени от природата. Решавайки да позлвате повече чешмяна вода за ежедневните нужди на домакинството, помагате да се намали производството и транспортирането на пластмасови бутилки, които могат да замърсят водоизточниците и да навредят на дивата природа.