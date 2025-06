Зелената седмица - устойчива кулинария

Инициативата „Зелената седмица“ се провежда от 2 до 8 юни 2025 г.

Директно от морския бряг в нея се включи и актуалният носител на титлата MasterChef Марианна Александрова, която в разговор с водещата на шоуто "От 10 до 2" Нейа сподели идеи и съвети по темата за устойчивата кулинария.

Марианна е съосновател на сдружение, което е свързано с опазването на гастрономическото наследство на България. Като идеята и концепцията е да се изследват и запазят стари български рецепти, които в последствие да бъдат представени на аудиторията по нов начин.

Освен запазването на традициите, фокусирането върху използването на регионални продукти е друга от устойчивите практики в кулинарията. По този начин се минимизират вредните емисии от транспорта. Добре е и да се използват сезонни продукти, които са от полза за нашето здраве.

За хората, които живеят по Черноморието, както е в случая с Марианна, сега е сезонът на морските дарове, миди, рапани, риби като барбун, сафрид и граца. Повече за вкусните гозби от района на Варна може да научите от книгата "Гастрономия с история - Варна".

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.