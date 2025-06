Инспектор N-JOY продължава да ни въвежда в света на технологиите всяка сряда в Метарубриката.

Днес негов гост отново беше младата технологична надежда Емил Гигов.

В "Зелената седмица", която провежда bTV Media Group, двамата не само обсъдиха плановете на Мъск да колонизира Марс, как литиево-йонните батерии вредят на околната среда, но и как изкуственият интелект не е от полза на природата.

Чуйте интересните факти, за които стана дума, в аудиофайла на страницата.