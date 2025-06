Зелената седмица - Рециклиране

Party Time с Ники, в рамките на "Зелената седмица", ни припомни добри практики в посока по-екологично съществуване.

Използвайте повторно буркани, кутии и контейнери за съхранение, преди да ги хвърлите в кошчето. Например, използвайте стъклени буркани за храна или картонени контейнери като органайзери. Пластмасовите бутилки може да нарежете на фунии и да ги използвате за засаждане на разсад или да направите консумативи за съхранение на четки за рисуване и други арт занимания. Освен това може да използвате повторно стари дрехи и чаршафи, като ги нарежете и ги превърнете в кърпи за почистване.

Създайте станция за рециклиране у дома. Поставете отделни контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и компост, за да улесните сортирането за всички в къщата. Поставете етикети, за да се избегне объркването. Преди да изхвърлите кутии и опаковки, сплескайте ги или ги разглобете. Това спестява място в кошчето за рециклиране и прави събирането по-ефективно. Купувайте продукти, изработени от рециклирани материали. Подкрепете цикъла на рециклиране, като избирате артикули с етикет „рециклирани след потребление“ или „рециклирано съдържание“.

Рециклирайте електрически уреди. Ако можете сами да транспортирате уреда или познавате някой, който може да ви помогне, една от възможностите е да го занесете в местен пункт за рециклиране. Повечето общини създават възможност за вземне на големи уреди, като перални машини и хладилници. Друг начин да е да дарите уредите си за благотворителност. Ако сменяте уред, защото вече не отговаря на вашите нужди, но има още живот в него, можете да го дарите, за да може да се радва на втори живот с нов собственик.