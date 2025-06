Инициативата „Зелената седмица“, която се провежда от 2 до 8 юни 2025 г., продължава с още една интересна тема - чистотата в планините ни.

В шоуто "От 10 до 2" с Нейа по радио N-JOY гостува Данита Заричинова от "За земята", която е част от екип "Нулеви отпадъци".

Тя сподели какви са основните проблеми, какви могат да бъдат решенията, както как и кога можем да се включим в инициативите за високопланинско почистване.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.