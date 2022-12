Zayn разкри, че работи по нова музика

Zayn Malik зарадва феновете си с новината, че работи по нова музика.

Бившият член на One Direction, който започна своята солова кариера през 2015 година, вече подготвя своя четвърти студиен албум.

Преди него 29-годишният Zayn издаде Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018) и Nobody Is Listening (2021).

Последното музикално издание на изпълнителя се появи в края на ноември, когато издаде кавър на „Angel“ на Джими Хендрикс в чест на 80-ия рожден ден на покойната икона на рокендрола.

„Да бъда помолен да сътруднича, за да отпразнуваме 80-ия рожден ден на @jimihendrix, беше толкова неочаквана и огромна чест. Изпитвам толкова голямо уважение и възхищение към Джими, неговата музика и фенове, написа тогава той в Instagram.

На 12 януари 2023 г. Zayn Malik ще отпразнува своя 30-ти рожден ден.