Dijon издава новия си албум „Baby“ чрез R&R/Warner Records.

Изпълнителят за първи път предизвика слухове за нова музика, след като публикува мистериозен скрийншот с траклист в Instagram, последван от обратно броене до „Baby“ на неговия уебсайт . Това продължава знаменателния старт на годината с участието на Dijon в новия албум на Bon Iver – „SABLE, fABLE“, и известния му принос към „SWAG“ на Justin Bieber („DAISIES“, „DEVOTION“ и други). Съвсем наскоро беше разкрита и появата му в новия филм на Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another“, където е заснет в най-новия трейлър редом с Leonardo DiCaprio.

„Baby“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е първият материал на Dijon след новаторския му дебютен албум от 2021 г. „Absolutely“. Този албум се разпространи в музикалния пейзаж като трайно творчество през следващите години, възхваляван като един от най-добрите албуми на годината от „The FADER“, „i-D“, „NPR“ и много други. С издаването на филма „Absolutely “ – интимно изпълнение на албума на живо в трапезария, и изпълнението на „Big Mike’s“ в “The Tonight Show”, Dijon предефинира начина, по който звукозаписните артисти подхождат към визуалните изпълнения. Историята около албума накара мнозина да спекулират как би изглеждало продължението на подобно издание, когато Dijon изчезна и създаде семейство.

„Baby“ е създаден в дома му, предимно в изолация с новото му семейство, заедно с музикалните му съмишленици Andrew Sarlo, Henry Kwapis, and Michael Gordon. Албумът представлява поредното произведение на Dijon, което ще промени звученето на съвременната музика. В основата си „Baby“ запазва умишлената интроспекция на това, което феновете очакват от албум на Dijon. Разглеждайки новото за него бащинство и колко бързо се е променил животът му от „Absolutely“ насам, албумът е колекция от песни, които представят манията за домашен живот. От песен на песен, Dijon улавя моментите на екстаз и трагедия, които неизбежно следват значимите промени в живота.

(Корица: Kristina Loggia)

Baby

1. Baby!

2. Another Baby!

3. HIGHER!

4. (Freak It)

5. Yamaha

6. FIRE!

7. (Referee)

8. Rewind

9. my man

10. loyal & marie

11. Automatic

12. Kindalove