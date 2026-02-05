ZAYN официално обяви кога ще излезе петият му студиен албум

ZAYN официално обяви дългоочаквания си пети студиен албум.

Записът, озаглавен KONNAKOL, ще излезе на 17 април и вече е достъпен за предварителна поръчка.

Водещият сингъл "Die For Me" излиза днес (06.02.26).

KONNAKOL е най-културно вкоренения проект на бившия член One Direction до момента. Макар че албумът се опира на поп чувствителността, която определи рекордния му дебютен албум Mind of Mine, той също така навлиза по-дълбоко в музикалните и визуални влияния на южноазиатското му наследство.

Обложката на албума изобразява снежен леопард - мощен символ в Южна Азия - който феновете забелязват за първи път като великденско яйце по време на заключителните моменти на всяко шоу по време на скорошната му резиденция в Лас Вегас. Видимото му разположение на корицата сигнализира колко централни са неговата идентичност и произход за новата ера.

Говорейки за проекта, ZAYN каза: „Отново дойде това време, имах късмета да направя пети студиен албум... KONNAKOL по своята дефиниция е актът на създаване на перкусивни звуци с гласа, но това, което означава за мен, се крие някъде много по-дълбоко. Това е звук, който носи отзвук от време преди съществуването на думите. Винаги съм черпил вдъхновение от наследството си, откакто започнах да правя собствена музика, този албум е развитие на това разбиране, знаейки повече от всякога кой съм, откъде идвам и къде възнамерявам да отида“.

KONNAKOL идва непосредствено след аплодирания от критиката албум от 2024 г. Room Under the Stairs, проект, с който ZAYN предприе първото си самостоятелно турне в САЩ, Великобритания и Мексико. Оттогава той продължава да разширява глобалния си обхват, като наскоро си партнира с Jisoo от BLACKPINK за ​​съвместния сингъл "Eyes Closed".