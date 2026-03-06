Роби гостува в студиото на радио N-JOY

Роби гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy, за да представи новата си песен „Рано призори“.

В парчето той продължава характерната си линия, в която модерното поп звучене естествено се преплита с български фолклорни елементи – подход, загатнат в последните му проекти и превърнал се в отличителна част от музикалния му почерк. След силния отзвук на песни като „Налей“ с Тино и „Мале“ с Мона, новият сингъл идва като следваща уверена стъпка в развитието му като певец, автор и музикален продуцент.

Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата.