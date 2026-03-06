Jennifer Lopez и David Guetta издадоха песен

Jennifer Lopez и David Guetta най-накрая издадоха съвместната си песен “Save Me Tonight” - песен, която поп звездата е изпълнявала преди на сцена, но досега не е била официално пускана.

Денс парчето пристига в същия ден, в който J LO започва последната си резиденция в Лас Вегас. Това е първото издание на Lopes, откакто миналата година излезе саундтракът към „Целувката на жената-паяк“, последвано от „This Is Me … Now“ от 2024 г. Последният дебютира на 38-мо място в Billboard 200.

В последната седмица певицата разпалваше вълнението на слушателите за „Save Me Tonight“, публикувайки видеоклипове в Instagram, на които танцува на песента. Тя също така подготвя феновете за резиденцията си в Caesar’s Palace, която продължава до 28 март.

Guetta е активен през началото на 2026 г. В допълнение към сътрудничеството си с Lopes, диджеят е споделял колаборации с Hypaton, Jaden Bojsen, Teddy Swims, Trippie Red и други изпълнители през последните месеци. През ноември той продуцира ремикс на хита на RAYE от Billboard Hot 100 „Where Is My Husband!“. Преди това той продуцира ремикс на номинирания за Оскар хит на K-Pop Demon Hunters на HUNTR/X „Golden“.

Въпреки натоварения си списък с издания, французинът наскоро разкри, че е претърпял и някои големи промени в личния си живот. Само седмица преди издаването на „Save Me Tonight“, EDM титанът разкри, че е посрещнал четвъртото си дете, написвайки в Instagram, че бебето Skyler е „най-красивата тайна“, която някога е крил.