Harry Styles представя своя четвърти студиен албум

След четиригодишна пауза от изключително успешния Harry’s House, Harry Styles представя своя дългоочакван четвърти студиен албум Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Проектът е създаден в тясно сътрудничество с дългогодишния му продуцент Kid Harpoon, партньорството, стоящо зад характерния звук на всички албуми на Styles досега. Албумът комбинира емоционалната искреност и алтернативен поп в нови звукови посоки и по-зряла перспектива към славата, любовта и личното израстване.

В деня на излизането на албума Harry Styles ще отбележи премиерата със специален концерт в Co-op Live в Manchester, който ще бъде излъчен глобално в платформата Netflix.

Британецът се появи и на корицата на списание Runner’s World, където разговаря с японския писател Haruki Murakami за връзката между бягането, дисциплината и творческия процес. За него създаването на музика и бягането на маратон имат нещо общо - и двете са разговор със самия себе си.

Албумът идва след обявяването на мащабното световно турне Together, Together, което вече поставя рекорди по интерес. Концертната серия стартира на 16 май в Amsterdam и включва впечатляваща 30-дневна резиденция в легендарната зала Madison Square Garden в New York City.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Kiss All The Time. Disco, Occasionally. излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Вирджиния Рекърдс и Sony Music. Можете да закупите Kiss All The Time. Disco, Occasionally. на CD и винил в онлайн магазина на MusicMall.bg