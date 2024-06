Защо е важно да рециклираме и какво е капсулна мода?

В Зелената седмица, която протича под мотото „Отговорни към природата заедно“, няма как да не обърнем внимание на темата за рециклирането.

Това на практика е процесът, който ни позволява да използваме нещата отново и така намаляваме количествата отпадъци по сметищата, защото тяхното обезвреждане е скъп процес. Чрез рециклиране можем да пестим енергия - тъй като нейното количество е по-малко, ако се използва за направата на неща от рециклирани материали. В същото време чрез рециклиране пестим природни ресурси. Използвайки материалите повече от веднъж се грижим за баланса в природата. При правенето на хартия от рециклиран материал например, могат да се спасяват до 17 дървета и да се използва 50% по-малко вода.

Много е важно, когато решим да рециклираме да почистваме материала, който е за преработка, тъй като при замърсявания от препарати или храна, той става негоден за рециклиране. Интересен факт е, че ако решим да рециклираме пластмаса, не с всяка това е възможно. Бутилки от препарати или черни опаковки от храна са едни от примерите.

Снимка: iStock / djumandji

Лесни за рециклирани пък са капачките от бутилките за напитки. Знаете, има кампании за събиране на капачки, които са в полза на недоносените бебета. Така ползата е две в едно – опазваме природата и помагаме на други човешки същества.

Снимка: iStock / PonyWang

Модният бранш е един от основните замърсители на околната среда. Около 85% от готовите дрехи попадат на боклука, затова много са поддръжниците на идеята, че трябва да променим отношението си към това, което обличаме.

Да избираме неща, които могат да разгърнат своя потенциал във времето – да могат да бъдат освежени или претворени, а защо не и разменени? Не рядко може да попаднете на подобни кампании. Те дават възможност да дарите или обмените дрехи, които по една или друга причина, искате да излязат от гардероба ви и да зарадват някой друг.

Размяната на дрехи не е необичайна практика между сестри или най-добри приятелки, например. Сега, когато ства все по-горещо, вероятно ще преразгледате наличното в гардероба си и може да помислите върху това дали изскате да изхвърлите, това което притежавате или може да му намерите по-добър начин за употреба в името на околната среда.

За да улесним рециклирането у дома, можем да следваме няколко лесни съвета:

Събирайте разделно стъклото, хартията, пластмасата, алуминиевите опаковки и битовите отпадъци. Преди изхвърляне почистете остатъците от храна, смачкайте бутилките, кенчетата и хартията, за да намалите обема им и ги изхвърляйте в предназначените за това контейнери.

Когато желаете да освободите гардероба си от дрехи, които вече не използвате, изперете ги, опаковайте ги и ги оставете в контейнерите за събиране на текстил. Също така може да ги подарите, размените за други или да се стремите да избирате класически кройки и модели, за да може да ги използвате по-дълго. Повече за капсулния гардероб чуйте в аудиофайла на страницата.