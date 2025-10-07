Започва нещо великолепно с "Бугония" от 31.10 в кината

Добре дошли в свят на параноя, абсурд и… болезнена реалност!

На 31 октомври ненадминатият провокатор Йоргос Лантимос (Фаворитката, Клети създания) и неговата изключително талантлива муза, носителката на две награди „Оскар“ Ема Стоун, отново рушат всякакви граници и определения с най-новия си съвместен проект "Бугония" – мрачно, сюрреалистично пътешествие за разрушителната сила на илюзиите и тънката граница между вяра и заблуда.

"Бугония" разказва историята на двама, обсебени от конспиративни теории мъже, които са убедени, че изпълнителният директор на голяма фармацевтична компания е извънземен нашественик, замислил унищожението на човешкия род. Решени да предотвратят апокалипсиса, те я отвличат и подлагат на нестандартен разпит. Само че реалността е всичко друго, но не и ясна. Дали техните действия са жесток акт на заблуда... или закъсняло прозрение?

Новият трейлър на "Бугония" ни въвлича още по-дълбоко в странния, хипнотичен свят на филма, където параноята и иронията се преплитат с привидно спокойствие и растяща тревожност, а всяка сцена вибрира с мрачен хумор и напрежение, докато реалността бавно се стопява в сенки на заблуда и страх. С характерната си визуална строгост и усещане за контролирана лудост, Лантимос ни подготвя за преживяване, което няма да ни остави равнодушни.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Бугония" е Йоргос Лантимос (Кучешки зъб, Омарът, Фаворитката, Клети създания, Благи деяния), а сценарият е дело на Уил Трейси (Менюто) по филма Save the Green Planet! на Джанг Джун-хуан. Продуценти са Йоргос Лантимос, Ема Стоун, Ари Астър, Ларс Кнудсен, Ед Гийни, Майки Лий и Андрю Лоу. В главните роли влизат Ема Стоун, Джеси Племънс, Ейдън Делбис, Ставрос Халкиас и Алиша Силвърстоун.

Започва нещо великолепно с "Бугония" от 31 октомври само в кината.