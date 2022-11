Yves V и Conor Maynard съживиха един от големите денс хитове в света

В забележителен и много ефективен екип, Yves V и Conor Maynard съживиха един от най-големите денс хитове в света, преобразявайки го в красиво поп парче от 21-ви век.

“Don’t Hurt Me (What Is Love)” е изградена върху припева на едноименния хит на Haddaway от 1993 г., но се превръща в уникално бижу, съставено от нежни ритми, топли китарни акорди и завладяващите вокали на Maynard.

„What Is Love“ се смята за еталон в историята на денс музиката. Изпълнена с бурни хаус ритми и силни синтезаторни акорди, песента на Haddaway беше ясен знак, че електронната музика набира популярност в началото на 90-те години, превземайки не само клубовете, но и поп класациите. Тази песен оглави класациите в повече от 10 държави, превръщайки се в евъргрийн за всяко следващо поколение.

Когато продуцент от величината на Yves V се обедини с известния британски певец и автор на песни – Conor Maynard, за да възродят тази класика, знаете, че ще излезе нещо специално.

С издания на най-реномираните лейбъли, белгийският диджей и продуцент Yves V вече е събрал милиони стриймвания, превръщайки всеки нов сингъл в дългоочаквано събитие, приветствано по фестивали и радио станции в цял свят. Неговият звук изследва обхвата на електронната музика – от завладяващо електро до поп и дийп хаус, наскоро подчертан от глобални хитове като “We Got That Cool” (feat. Afrojack & Icona Pop), “Not So Bad” (feat. Emie) и тазгодишния хит “Imagine Me & You” (feat. FAST BOY).

Той идеално пасва на Conor Maynard, известен със своите мощни вокали и винаги емоционален подход към поп и R&B мелодиите. От широко аплодираните му солови парчета в началото на века до последните хитове „You Broke Me First“ и „Believers“ и изключително успешните колаборации с Kris Kross Amsterdam (от „Whenever“ от 2018 г. до миналогодишната „Early In The Morning“) , гласът му винаги успява да предизвика сурови емоции.

“Don’t Hurt Me (What Is Love)” позволява на двамата изпълнители да развият магията си докрай. Надграждайки неразрушимия припев на Haddaway, парчето започва с нежните вокали на Maynard, създавайки собствено настроение с оригинални текстове, нежни акорди и деликатен хаус ритъм. По време на припева атмосферата се разпалва от красиви мелодии и въздействащи китарни рифове, плавно сливащи се в ударен хаус ритъм.

Подобно на оригинала от 1993 г., песента комбинира заразителнo поп звучене с приятни, съвременни електронни ритми. В този чисто нов облик, Yves V добавя допълнителни слоеве от леещи се мелодии около характерния глас на Maynard, придавайки повече топлина и лятна атмосфера и превръщайки го отново в летен химн. Почти 30 години по-късно тези момчета карат „Don’t Hurt Me (What Is Love)” да звучи по-свежо от всякога.

“Don’t Hurt Me (What Is Love)” вече е наличен чрез Spinnin' Records/Орфей Мюзик.