Waterparks с нов албум и турне през 2023

След анонсирането на петия си дългосвирещ студиен албум, поп-рок тритото Waterparks споделят, че ще се върнат на път през 2023 г. за турне.

Property Tour се очертава като мащабна серия от 30 концерта, стартиращи през пролетта. Концертната обиколка ще премине през Чикаго, Ню Йорк, Бостън и други, преди да приключи през лятото в Лос Анджелис на 13-ти юни. HUNNY ще подгряват всички шоута.

Waterparks наскоро разкриха, че техният пети дългосвирещ албум – INTELLECTUAL PROPERTY, ще излезе през пролетта на 2023 г. чрез Fueled By Ramen. За да представи предстоящия проект, триото разкри поредица от енергични парчета на различни концерти по време на глобално турне през 2022 г., включително в американския етап от турнето „Nothing Matters Tour“ с blackbear. Съвсем наскоро групата сподели възпламеняващия “FUCK ABOUT IT” (feat. blackbear), последван от изповедния сингъл “SELF-SABOTAGE”, който получи различно звучене с колаборацията с участието на Good Charlotte. Парчето получи и денс ремикс от MCD4. „SELF-SABOTAGE“ следва дебютния сингъл на Waterparks с Fueled by Ramen – „FUNERAL GREY“, отбелязвайки навлизането на триото в най-новата им ера, изпълнена с извисено звучене и подобрена естетика, базирани на техните половин милиард стриймвания и всеотдайна глобална фенбаза . Последният им албум – „Greatest Hits“, се нареди на 5-то място в класацията за рок и алтернативна музика на Billboard.

Освен това Waterparks ще имат две фестивални участия в САЩ по-късно през годината в „When We Were Young“ в Лас Вегас (октомври) и „Adjacent Festival“ в Атлантик Сити, Ню Джърси (май).