През изминалите три десетилетия поредицата "Писък" се превърна в едно от най-разпознаваемите и влиятелни заглавия в хорър жанра, а този февруари легендата продължава с най-пъкленото, най-кървавото и най-личното дело на ужасяващия Гоустфейс до момента – "Писък 7".

На режисьорския стол сяда създателят на франчайза и сценарист на иконичния първи филм от 1996 г. Кевин Уилямсън, а в емблематичната роля на Сидни Прескот се завръща обичаната от феновете Нев Кембъл.

Ужасът в "Писък 7" започва, когато нов убиец с маската на Гоустфейс се появява в тихото градче, където Сидни Прескот (Кембъл) е започнала живота си на чисто. Скоро нейните най-дълбоки страхове се оказват реалност, когато следващата цел на маниакалният убиец се оказва нейната дъщеря Тейтъм (Изабел Мей). Решена да защити семейството си, Сидни трябва да се изправи срещу кошмарите от миналото и да сложи край на кървавия кръг веднъж завинаги.

Снимка: Форум Филм България

Трейлър на "Писък 7"не губи никакво време и ни хвърля право под ножа на Гоустфейс, който е по-безмилостен и брутален от всякога, твърдо решен да изрови погребаното минало и да довърши делото на своите предшественици – веднъж завинаги да ликвидира Сидни. С Кевин Уилямсън начело и мрачният, емоционално зареден тон и атмосферата на изострено напрежение, които разкрива видеото, Писък 7 обещава дълбоко психологическо, безкомпромисно изживяване, което ще ни кара да огласим с писъци кината. Ще бъде весело!



Режисьор на "Писък 7" е Кевин Уилямсън (Писък, Знам какво направи миналото лято), по сценарий на Кевин Уилямсън и Гай Бъсик, а продуценти са Уилям Шерак, Джеймс Вандербилт и Пол Найнстийн. В ролите са Нев Кембъл, Кортни Кокс, Изабел Мей, Джасмин Савой Браун, Мейсън Гудинг, Анна Кемп, Джоел Макхейл, Маккена Грейс и др.

Всичко ще гори с "Писък 7" от 27 февруари само в кината.