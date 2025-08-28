От днес започва най-ожесточената битка е на семейния фронт!

Емблематичният световен бестселър на Уорън Адлър "Войната на семейство Роуз" оживява на големия екран в режещата като бръснач, безкомпромисно забавна нова киноверсия. Воден от режисьора Джей Роуч (поредицата „Остин Пауърс“), номинираният за две награди „Оскар“ сценарист Тони Макнамара (Клети създания) и титаничните британски актьори Оливия Колман и Бенедикт Къмбърбач, филмът превръща разрушителния сблъсък между егото и битовата реалност в истинско комедийно злато.

„Комедийно злато“ е озаглавено и ексклузивно видео зад кадър от продукцията на "Войната на семейство Роуз", което нагледно ни показва неподражаемия комедиен талант на Колман и Къмбърбач, но по-важното – потапя ни в уникалния хумор на филма, динамиката между героите и искрената химия помежду им. Кадрите носят обещание за искрено забавление и напрежение в равни дози, превръщайки семейния сблъсък в зрелище, каквото не виждаме често на екран.

Снимка: Форум Филм България

Животът изглежда като песен за перфектната двойка Айви и Тео Роуз: успешни кариери, хармоничен брак, страхотни деца. Но под привидната фасада на идеалния им живот назрява буря – докато кариерата на Тео се срива, собствените амбиции на Айви набират все по-голяма скорост и в отношенията им избухва неукротим пожар от ожесточено съревнование и дълго потискано негодувание. Скоро нещата излизат извън контрол и изпепеляващата им омраза един към друг заплашва да погълне всичко.

Режисьор на "Войната на семейство Роуз" е Джей Роуч (поредицата „Остин Пауърс“, Запознай се с нашите, Тръмбо, Бомба със закъснител), а сценарият е на Тони Макнамара (Круела, Велика, Фаворитката, Клети създания), по едноимения роман на Уорън Адлър. В ролите са Бенедикт Къмбърбач, Оливия Колман, Анди Самбърг, Алисън Джани, Кейт Макинън, Зои Чао, Ншути Гатуа, Белинда Бромилоу, Джейми Деметриу и др.

Влизаме във "Войната на семейство Роуз"з от 29 август в кината.