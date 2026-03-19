Влизаме в "В сивата зона" от 15 май само в кината

На 15 май се подгответе за обир "В сивата зона" – най-новият филмов проект на Гай Ричи, който поставя зрителите в центъра на високорискова операция в сенките на световния ред.

Сюжетът проследява таен екип от специалисти, изпратени да си върнат откраднато състояние от един милиард долара. Мисията е ясна, но привидно невъзможна, а всяка грешка е фатална.

В свят на измами и скрити намерения, екипът трябва да разчита на инстинктите си, за да оцелее в „сивата зона“.

Първият трейлър на филма разкрива перфектния баланс между напрежение и хаплив хумор, който е запазена марка за режисьора.

Джейк Джилeнхол влиза в ролята на Бронко – самоуверен американски специалист, докато Хенри Кавил е неговият хладнокръвен британски колега Сид. Видеото показва техните постоянни престрелки – както словесни, така и с оръжия – докато се опитват да се измъкнат от смъртоносен капан.

Снимка: Форум Филм България

Ключова фигура в хаоса е Ейса Гонзалес, която е единственият глас на разума в този свят на куршуми и експлозии.

Режисьор и сценарист на "В сивата зона" е Гай Ричи – създател на емблематични заглавия като "Гепи" и "Шерлок Холмс", известен със своя отличителен стил и умението да изгражда запомнящи се герои. В главните роли влизат Джейк Джилeнхол , Хенри Кавил и Ейса Гонсалес в ролята на брилянтния стратег, начело на операцията.

Тримата оформят силно екранно трио, което обещава напрежение, харизма и впечатляваща екшън химия.

Пригответе се за мисия без право на грешка "В сивата зона" – от 15 май само в кината.