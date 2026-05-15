Поемаме на зловещо пътешествие с "Пасажерът" - 22 май в кината.

130 милиона души пътуват всяка година. 15 400 от тях изчезват безследно.

От 22 май в кината зрителите ще се впуснат в смразяващо пътешествие с новия хорър "Пасажерът".

Филмът проследява млада двойка, която по време на своето пътешествие с ван става свидетел на трагична катастрофа на магистралата. Скоро след това те осъзнават, че не са продължили пътя си сами – нещо зловещо се е качило с тях и ги следва на всяка следваща спирка. Демоничното присъствие, известно като Пасажерът, не спира да ги преследва и превръща мечтаното им приключение в кошмарна надпревара за оцеляване.

Снимка: Форум Филм България

Жанр: Хорър, свръхестествен

С участието на: Джейкъб Сципио, Лу Лобел, Мелиса Лио, Тони Дупе, Бони Дишон

Режисьор: Андре Oвредал

Сценарист: Закари Донъхю

Продуцент: Уолтър Хамада, Гари Доуберман