Поемаме на зловещо пътешествие с "Пасажерът" - 22 май в кината.

130 милиона души пътуват всяка година. 15 400 от тях изчезват безследно.
От 22 май в кината зрителите ще се впуснат в смразяващо пътешествие с новия хорър "Пасажерът".
Филмът проследява млада двойка, която по време на своето пътешествие с ван става свидетел на трагична катастрофа на магистралата. Скоро след това те осъзнават, че не са продължили пътя си сами – нещо зловещо се е качило с тях и ги следва на всяка следваща спирка. Демоничното присъствие, известно като Пасажерът, не спира да ги преследва и превръща мечтаното им приключение в кошмарна надпревара за оцеляване.
Жанр: Хорър, свръхестествен
С участието на: Джейкъб Сципио, Лу Лобел, Мелиса Лио, Тони Дупе, Бони Дишон
Режисьор: Андре Oвредал
Сценарист: Закари Донъхю
Продуцент: Уолтър Хамада, Гари Доуберман