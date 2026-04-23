Адаптация на международния бестселър Three Bags Full на Леони Суон "Овце детективи" ще развълнува и разсмее зрителите със своя необичаен поглед към света и начина, по който животните наблюдават и тълкуват човешкото поведение.

Овце детективи ни запознава с Джордж – овчар, който всяка вечер чете детективски романи на своите овце, убеден, че те не разбират нито дума. Когато трагичен инцидент разтърсва спокойния живот във фермата, овцете осъзнават, че трябва сами да поемат ролята на детективи. Следвайки улики и разследвайки заподозрените хора, те доказват, че дори най-неочакваните герои могат да се окажат блестящи в разкриването на загадки.

Разкриваме мистерията с "Овце детективи" от 8 май само в кината.

Жанр: Криминален, комедия

С участието на: Хю Джакман, Никълъс Браун, Никълъс Галицин, Моли Гордън, Хонг Чау, Ема Томпсън, Джулия Луис-Драйфус, Брайън Кранстън, Крис О’Дауд, Реджина Хол, Патрик Стюарт, Бела Рамзи, Брет Голдстийн, Рис Дарби

Режисьор: Кайл Балда

Сценарист: Крейг Мейзин

По романа на: Леони Суон

Продуцент: Линдзи Доран, Тим Биван, Ерик Фелнър