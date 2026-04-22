Излезе първи трейлър на "Street Fighter"

Добра новина, народе! С над 35 години история, десетки милиони продадени копия и ключова роля в утвърждаването на жанра, "Street Fighter" е безспорен феномен в света на видеоигрите и една от най-разпознаваемите марки в попкултурата. След няколко скромни екранни интерпретации през годините, на 16 октомври култовата поредица отново поема към киното с нова, бомбастична игрална адаптация, която ще представи емблематичните бойци и богатата им вселена пред съвременна публика.

"Street Fighter" ни среща с Рю и Кен – някога неразделни приятели и противници, поели по различни пътища, които отново се оказват изправени един срещу друг, след като мистериозната Чън-Ли ги въвлича в Световен турнир II – арена, събираща най-силните майстори на бойни изкуства от цял свят. Но това, което започва като сблъсък за определянето на най-добрия уличен боец, постепенно се разкрива като мащабен заговор, който принуждава героите да влязат в битка не само със страховитите си противници, но и със сенките на собственото си минало.

Първият трейлър на "Street Fighter" ни запознава с историята и характера на главните герои и загатва за част от екстравагантните съперници, срещу които ще се изправят. Със забележителен кинематографичен размах и ясно изразен поклон към първоизточника – от духа на играта и аркадната естетика до характерните удари, бойни техники и суперсили – филмът обещава зрелищни битки и солидна доза самоирония. Заявката е за експлозивно и забавно киноизживяване, което ще зарадва както дългогодишните фенове, така и тези, които за първи път пристъпват в магнетичния свят на "Street Fighter".

Режисьор на Street Fighter е Китао Сакурай (Bad Trip), който е и сценарист заедно с Т. Дж. Фиксман (Carry-On). Продуценти са Мери Парент, Кейл Бойтър, Джейсън Момоа, Такаюки Накаяма и Стефан Макхул. В ролите са Андрю Коджи, Ноа Сентинео, Калина Лианг, Коди Роудс, Орвил Пек, Къртис „50 Cent“ Джаксън, Джейсън Момоа, Видют Джамвал, Оливие Рихтерс, Хирооки Гото, Дейвид Дастмалчиан, Роман Рейнс, Андрю Шулц, Ерик Андре, Мел Джарнсън, Рейна Валандингам, Александър Волкановски, Кайл Муни и др.

