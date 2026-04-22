Какво правихте преди края на света?

Този август Земята е опустошена от смъртоносна пандемия, а оцеляването е въпрос не само на сила, но и на човечност. Ненадминатият майстор на филмовия епос Ридли Скот (Гладиатор, Марсианецът) преобръща представите ни за постапокалипсиса с въздействащата екранизация по романа на Питър Хелър "Кучешките звезди". История за самотата, връзката и крехката надежда, която се ражда, когато просто да оцеляваш вече не е достатъчно.

"Кучешките звезди" разказва за Хиг – самотен пилот, който живее в хангара на малко изоставено летище с кучето си и единствения си съсед – въоръжен до зъби мизантроп. Сред руините на някогашния свят той се опитва да запази не само живота си, но и спомена за това какво означава да бъдеш човек. Но когато далечен радиосигнал разклаща крехкото му равновесие, Хиг се впуска в пътешествие отвъд познатото – в търсене на нещо, което може да върне смисъла в свят, изгубил почти всичко.

Първият трейлър на "Кучешките звезди" разкрива едновременно суровата красота и безпощадната тишина на един свят след края. С характерната за Скот впечатляваща визия, силно емоционално ядро и нестихващо усещане за надвиснала опасност, филмът обещава не просто зрелище, а дълбоко кинематографично преживяване, което остава дълго след финала.

Режисьор на "Кучешките звезди" е Ридли Скот (Пришълецът, Гладиатор, Блек Хоук, Марсианецът, Домът на Gucci), а сценарият е на Марк Л. Смит (Завръщането, Туистърс, American Primeval), по едноимения роман на Питър Хелър. В ролите са Джейкъб Елорди, Джош Бролин, Маргарет Куоли, Гай Пиърс, Бенедикт Уонг и др.

Оцеляването не е достатъчно с "Кучешките звезди" от 28 август в кината.