Влизаме в света на висшата мода с "Дяволът носи Прада 2" от 29 април в кината

Този април едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на големия екран.

"Дяволът носи Прада 2" отново ни отвежда в безкомпромисния свят на висшата мода – място, където стилът е оръжие, амбицията е валута, а всяко решение има своята цена. Продължението на модерната класика от 2006 г. обещава нов поглед към познатата вселена, в която блясъкът върви ръка за ръка с напрежението, а успехът никога не идва без жертви.

Две десетилетия след събитията от оригинала, легендарната Миранда Пристли (Стрийп) продължава да властва с безупречен стил и ледено спокойствие, но модният свят вече не е същият. Времето на печатните издания отминава, а дигиталната епоха изисква нови правила. Когато пътищата ѝ отново се пресичат с тези на Анди Сакс (Хатауей), миналото, което двете се опитваха да забравят, се завръща – по-блестящо и по-безмилостно от всякога.

Влезте отново в света на висшата мода с "Дяволът носи Прада 2" – от 29 април само в кината.

Снимка: Форум Филм България

Жанр: Комедия, драма

С участието на: Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт, Станли Тучи, Джъстин Теру, Луси Лу, Кенет Брана

Режисьор: Дейвид Франкел

Сценарист: Алайн Брош МакКена

По романа на: Лорън Уайзбъргър

Продуцент: Уенди Финерман