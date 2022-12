Виктория пусна нова песен и видео

Виктория представи най-новата си песен „Were You Ever?”.

За музикалното видео тя отново си партнира с актьора Филип Буков. Сюжетът включва любовна история между Виктория и Филип.

Музиката и текстът на „Were You Ever?” са дело на Виктория, която работи по тях с шведските композитори Оливър Бьорквал, Хелена Ларсон и американката Софи Хинтц. Песента вече е налична във всички стрийминг платформи за музика - Spotify, Deezer, Apple Music и Tidal. „Were you ever?” се разпространява дигитално от Warner Music Group.

Виктория разказва за екипа зад видеото на „Were You Ever?”:

„Много малко артисти имат възможността да представят два музикални клипа в рамките на една седмица и аз имам голям късмет да работя с такъв екип и да имам толкова отдадени продуценти, каквито са Ligna Studios. Видеото към „How to Ruin a Life” се прие много добре и с „Were You Ever?” даваме продължение на историята. Благодаря отново на BNK Wines за подкрепата. За втори път си партнираме с Филип на екран. Видеото е режисирано от талантлива Виктория Караколева от Mooncut Film Studio. Страхотната операторска работа е дело на Дамян Димитров, а красивия продукционен дизайн - на Любика Георгиева. За стайлинга ми отговаряше невероятната Антония Йорданова, за косата се грижеше Георги Петков, а за грима - Алина Манова. На снимките на „How to Ruin a Life” и „Were You Ever?” имах възможност за първи път да работя и с Димитрис Георгиев, който беше асистент-режисьор на двата клипа. Един невероятен екип, без който толкова амбициозен проект нямаше как да стане реалност“.

Виктория доби популярност в Европа, след като представи България на Евровизия 2020 и 2021. Тя продължава да е един от българските артисти с най-много международни слушатели в дигиталните платформи. Певицата на Ligna Studios спечели третия сезон на „Маскираният певец“, а през 2022 имаше възможност да пее на големи международни сцени в Мадрид, Лондон, както и да бъде част от най-голямото лятно турне в България.