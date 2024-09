VICTORIA сподели нов ремикс на „sad girl summer (not again)”

TRIBBS – най-стриймваният артист в Полша с над 250 милиона стриймвания в Spotify, носи свеж привкус на хита на VICTORIA – „sad girl summer (not again)”, с наелектризиращ ремикс. Тази колаборация със сигурност ще раздвижи всички, превръщайки края на лятото в празник!

VICTORIA е изпълнител с най-висок приоритет за Warner Music SEE (Югоизточна Европа). Новият ѝ сингъл „sad girl summer (not again)” вече прави впечатление, с потенциал да се превърне в летен химн в Европа и извън нея. Оригиналният сингъл набира скорост по радиостанции във Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Ремиксът на Tribbs ще бъде представен в европейския еърплей.

Пригответе се ремиксът да завладее клубовете и да се превърне в абсолютен химн за края на лято 2024 г.!

Снимка: WMG

Изгряващата звезда VICTORIA, която подписа с Warner Music Poland / SEE, издаде новия си сингъл „Sad Girl Summer (Not Again)”. Тази песен се потапя във възходите и паденията на разбитото сърце, устойчивостта и намирането на сила в себе си. С перфектна продукция, парчето демонстрира изключителния талант на VICTORIA като вокалист и автор на песни, както и нейния огромен потенциал да пробие на международно ниво. VICTORIA е съавтор на парчето, което е записано в „Garden Studio“, в Стокхолм, Швеция. Това е много лична песен за нея, както тя изразява със собствените си думи, изпращайки послание до всички момичета по света:

„Sad girl summer (not again)” е много близка до мен песен. Само три дни преди да вляза в студиото в Стокхолм, преживях раздяла. Това ме разби и не бях в състояние дори да мисля за писане на музика. Но тогава чух първите акорди на песента и те ме удариха, внезапно бях изпълнена с вдъхновение. Аз и моят екип създадохме цялата песен само за четири часа. Взех цялата тази болка и я превърнах в нещо красиво, изразявайки себе си чрез изкуството си. И да ви кажа, това е моето парче, защото се свързва директно с душата ми. Става въпрос за това да дадете всичко от себе си на някого, който в крайна сметка ви приема за даденост и изчезва без обяснение, вместо да поправят нещата, оставяйки ви да се чувствате безполезни. Това е за всички момичета, които са били изоставени от някого, а после той се е появил отново, сякаш нищо не се е случило. След това изчезва отново, оставяйки ви да се съмнявате в себе си заради техните собствени проблеми. С тази песен, искам да бъда вдъхновението и мотивацията за всеки, който е изправен пред подобни ситуации. Не сте сами и струвате много повече от някаква нестабилна връзка. Вярвайте в себе си и никога не позволявайте на никого да ви кара да се чувствате по друг начин. Не се задоволявайте с по-малко, само за да сте с някого. Светът е голям и красив. Насладете му се, живейте в момента и усетете своята сила".

Песента със сигурност ще плени публиката със своята запомняща се мелодия, трогателен текст и сурова емоционална дълбочина. С докосващ припев и резониращ със слушателя текст, „sad girl summer (not again)” се превръща във вашия саундтрак за освобождаване от токсични връзки и преоткриване на вътрешната ви сила. Става дума за това да изразявате чувствата си, да се изправите отново и да прегърнете пътуването си към изцелението и себеоткриването.

Изпълнен с ритмични бийтове и прочувствените вокали на VICTORIA, „sad girl summer (not again)” с лекота съчетава същността на мрачния поп с автентична емоционална дълбочина. Това е музикално приключение, което насърчава слушателите да танцуват през сълзи и да станат по-силни.

Но „Sad Girl Summer (Not Again)” не е просто песен; това е напомняне за устойчивостта на момичетата. Показва, че независимо колко трудни стават нещата, винаги има надежда. Служи като напомняне на слушателите, че заслужават повече и че имат силата да се освободят от токсичните взаимоотношения и да знаят собствената си стойност. Така че увеличете силата на звука, оставете музиката да приповдигне настроението ви и намерете комфорт в собствената си история.

Виктория Георгиева, известна като VICTORIA, е млада певица, родом от България, която се очертава като артист с висок приоритет в региона на Югоизточна Европа (SEE). Родена на 21-ви септември 1997 г., нейният музикален път стартира със забележително участие в четвъртия сезон на X Factor България, където за първи път беше разпознат нейният изключителен талант. Представяйки България два пъти на конкурса „Евровизия“ с песните си „Tears Getting Sober” и „Growing Up Is Getting Old” съответно през 2020 и 2021 г., VICTORIA получи одобрение както от критиката, така и от публиката.

Откакто се обедини с Warner Music SEE през април 2023 г., кариерата на VICTORIA отбеляза забележителен растеж и успех. Това ключово сътрудничество я тласна към нови висоти в музикалната индустрия. Нейните слушатели месечно скочиха от 40 000 до колосалните 800 000 през декември 2023 г., отразявайки нарастващата ѝ популярност.

Последният сингъл на VICTORIA – „Paradox”, се изкачи до #2 в iTunes в българската поп класация и №10 в „New Music Daily” на Apple Music. Със следващото ѝ издание, притежаващо потенциала да се превърне в летен химн в Европа и извън нея, пътят на VICTORIA като изгряваща звезда продължава възходящата си траектория.

Като приоритетен артист за Warner Music SEE, VICTORIA е готова да плени публиката не само в Източна Европа, но и в световен мащаб, разширявайки обхвата си с уникалното си звучене и безспорен талант. Това е само началото за VICTORIA, с очакване за още много от обещаващата изпълнителка на международната сцена.