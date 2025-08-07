Ed Sheeran пуска чисто нов сингъл

Днес Ed Sheeran пуска чисто новия си сингъл „A Little More“ заедно с oфициалното видеo, в което се завръща Rupert Grint за изцяло нов сюжет.

Феновете както на Еd, така и на Rupert сглобяват пъзела през последната седмица след поредица от кратки видеа в социалните мрежи, включително и това, че Rupert очевидно е достъпвал и е публикувал от профилите на Еd в социалните мрежи.

С остроумен текст, подкрепен от блус елементи чрез звученето си, „A Little More“ носи послание за самосъхранение и морална смелост. Sheeran е написал песента заедно с DAVE (който преди това е работил с Sheeran по „Nothing On You“, „F64“), Blake Slatkin (Charli XCX, Kid Laroi), Cirkut (The Weeknd, Lil Nas X) и Johnny McDaid (дългогодишният сътрудник на Sheeran) – продуценти са Blake Slatkin и Cirkut.

Официалното видео, режисирано от Еmil Nava (Post Malone, Dua Lipa), показва завръщането на Rupert Grint, който за първи път си сътрудничи с Еd в официалното видео към „Lego House“ през 2011 г., където той изигра образа на обсебен фен на Sheeran. Комедийната визия – включваща множество смени на тоалети, като Sheeran играе повечето от героите през цялото време – започва от мястото, където „Lego House“ завърши. В началото на видеото виждаме мъж (Rupert Grint), освободен от затвора.

Отчаяно опитвайки се да се справи с незаконното си минало, като живее „нормален“ живот, той продължава да вижда Еd на всяка крачка, което започва да го изнервя. Отърсвайки се от това, той в крайна сметка среща бъдещата си съпруга (Nathalie Emmanuel) след което завършват с традиционна сватба. Докато героят на Grint оглежда църквата, докато стои пред олтара, той не само е шокиран, когато вижда море от сватбени гости да се появяват, като Sheeran, но и когато повдига завесата на своята „булка“...

Днешната песен е продължение на сингъла на Sheeran „Sapphire“, по който той работи с Arijit Singh. Двамата издадоха специална версия на песента миналия месец, като Еd пее припев на хинди и панджаби, а Arijit пее куплет на хинди и панджаби и припев на английски. Резултатът е блаженно междукултурно сливане на езици и култури, украсяващо възхвалата на любовта в песента.

Новият албум на Ed Sheeran „Play“, ще излезе на 12 септември.