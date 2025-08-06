Тома издава нов сингъл

След поредицата от успешни концерти това лято и с изцяло обновен състав на бандата му, Тома издава „Аз съм”, продуциран отново от Sound Space Ltd.

Дълбокото разочарование от предателството, фалшивите приятелства и лицемерието са темите, които вдъхновяват Тома и Румен Гайдев - Гаро да напишат както музиката, така и бунтарския текст на „Аз съм”.

Песен с една единствена цел: да покаже суровата страна на Рокендрола, да те накара да се замислиш кой си и каква е цената, която трябва да платиш след дългото пътуване в търсене на себе си.

„Аз съм” завладява с мощни китарни рифове, майсторски вокализации в стила на Стивън Тайлър, както и психаделични пиана, сякаш част от филм на ужасите. Всичко това е вплетено в музикален шедьовър, подписан с гласа на Тома. Освен него, в записите на „Аз съм” участват и музикантите:

Мирослав Иванов - китара и Александър Обретенов - бас. Програмингът е дело на Иван Шопов, а микса и мастъра са поверени на Георги Станев-Гого. „Аз съм” излиза тъкмо навреме да затвори една глава от музикалната кариера на Тома, която ще бъде ознаменувана с албум. Тавата е дълго чакана от феновете и се предвижда да бъде издадена до края на тази година.

Музикалният проект е реализиран с подкрепата на „Културен фонд” на Музикаутор.