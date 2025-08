OneRepublic издадоха нов сингъл.

Номинираната за Grammy поп-рок група пусна „Beautiful Colors (from Kaiju No.8)“.

Това е първият проект от партньорство им с BMG и третото ново издание за японското аниме Kaiju No.8. Новата песен ще послужи като заключителна тематична песен за втория сезон на хитовото шоу.

Преди това OneRepublic споделиха синглите „Nobody (from Kaiju No.8)“, който служи като последна песен за изключително успешния манга-сериал, превърнал се в аниме, Kaiju. No 8 и „Invincible (from Kaiju No.8)“, втората им песен от поредицата.

OneRepublic наскоро подписаха ново глобално партньорство за звукозаписи с BMG, за да издадат предстоящия си седми студиен албум. Сделката бележи първото им издание с нов лейбъл след дебютния им албум през 2007 г.