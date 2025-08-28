Гледайте новото видео на Zara Larsson

Мултиплатинената, световна поп звезда Zara Larsson, оглавяваща класациите, пуска музикалния видеоклип към новия си сингъл „Crush“.

Видеото подчертава динамичните умения и личност на Zara, изпълнени със забавна и смела хореография. Режисиран от Grant James Thomas, клипът изобразява емоционалната турбуленция, която настъпва, когато любовта е забранена и несподелена, чрез досадно същество. Олицетворение на нещо неуловимо и недостижимо, това е точното нещо, което Зара пламенно се стреми да улови.

„Crush“ е най-новият сингъл от дългоочаквания нов албум на шведската звезда, Midnight Sun, който ще излезе на 26 септември чрез Sommer House/Epic Records.

Написана от Zara и Helena Gao и продуцентите Марго XS, MNEK и Zhone, „Crush“ предлага майсторски клас по танцуване през болката, докато нашата героиня описва изящното мъчение да хванеш чувства към някого, докато вече имаш нещо хубаво у дома. Миналата седмица „Crush“ беше най-добавяната песен в Top 40/pop radio.