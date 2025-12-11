След забележителния албум „If You Love Her“, който зае първото място в Global Viral Shazam Charts, мултиплатиненият певец и автор на песни Forest Blakk анонсира първото си турне в Обединеното кралство и Европа през 2026 г.

“The Lovers & Strangers Tour” стартира на 18-ти май 2026 г. в Лондон и обхваща континентална Европа с дати в Германия, Австрия, Швейцария и Франция, като приключва на 1-ви юни в Амстердам, Холандия.

Forest Blakk най-накрая се впуска в дългоочакваното от международната му фен база турне; новите дати дават възможност на феновете в цяла Европа да се насладят на аплодираните от критиката изпълнения на живо, които са се превърнали в основен елемент за северноамериканската му публика. Общата продажба на билети стартира на 12-ти декември.

Междувременно Forest беше зает през цялата 2025 г. Наскоро той отбеляза петата годишнина от хитовия си сингъл „If You Love Her“, издавайки разширеното EP „If You Love Her (Five Year Anniversary)“. Миниалбумът включва различни версии на песента, включително нов дует с мултиплатинената певица и автор на песни Christina Perri. Говорейки за трайното въздействие на песента, „If You Love Her“ озвучава забележителен момент в оригиналната поредица на Prime Video „Maxton Hall“, вълнувайки дългогодишни фенове и приветствайки вълна от нови слушатели, откриващи Forest в този забележителен момент.

ДАТИ НА ТУРНЕТО:

5/18 London, UK The Lower Third

5/23 Berlin, DE Frannz Club

5/24 Hamburg, DE Nochtwache

5/26 Zurich, CH Dynamo Werk 21

5/27 Munich, DE Orangehouse

5/28 Vienna, AT B72

5/31 Frankfurt, DE Brotfabrik

6/1 Amsterdam, NL Paradiso

ЗА FOREST BLAKK:

Forest Blakk е прекарал кариерата си в озвучаване на любовни истории от всякакъв вид, натрупвайки над 1,3 милиарда слушания. Неговият интимен и разпознаваем миниалбум „Every Little Detail“, включващ платинения му хит сингъл „If You Love Her“ и последвалия го златно сертифициран сингъл „Fall Into Me“ (написан съвместно с фронтмена на Matchbox Twenty – Rob Thomas, и Gregg Wattenberg), го затвърди като един от „талантливите изгряващи изпълнители, оставящи своя отпечатък в музикалния пейзаж“ от списание „PEOPLE“ и „изгряващ артист“ от „Billboard“. Blakk дебютира с миниалбума си „Minutes“ от 2018 г. и последвалото го второ EP от 2020 г. „Sideways“ – в последното от които Blakk си сътрудничи с изпълнители като IDAP (Train, Florida Georgia Line), Nick Long (King Princess), Carl Ryden (Ricky Martin, David Guetta), Ollie Green (Freya Ridings, Gavin James) и други, за да разкаже любовна история през невероятно реалистичен и откровен поглед. Колекцията от 6 песни включва сингълите „I Wish I Knew“ (определен като „интроспективен поглед върху любовта и изгубената любов“ от „American Songwriter)“ и вдъхновяващия химн за устойчивост „Put Your Hands Up“, който дебютира в епизод на „Grey’s Anatomy“ по ABC. Каталогът на Blakk се превърна в основен елемент в сериала „Love Is Blind“ на Netflix, като той беше обявен за „покровител“ на шоуто от създателите, а „Los Angeles Times“ посочва, че „искрените любовни песни със средно темпо (на Blakk) се появяват в „Love is Blind“ почти толкова често, колкото водещите Nick и Vanessa Lachey“. 2024 г. бележи издаването на неговия миниалбум „Undone (Love & Loss)“, включващ „The Anchor & The Kite“, който спечели 7 награди на различни филмови фестивали, включително за „Най-добър анимационен филм“ на „Cannes World Film Festival“, „Най-добър анимационен музикален видеоклип“ на наградите „Rome Music Video Awards“, „Най-добра анимация“ и „Най-добра оригинална музика“ на „Rome International Movie Award“ и други. Завладяващ изпълнител на живо, Blakk е участвал в турнета като съпорт на James Blunt, James Arthur, NEEDTOBREATHE, Gavin James и други – в допълнение към собствените му разпродадени северноамерикански участия.