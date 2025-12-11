Глобалната поп суперзвезда Anne-Marie официално открива празничния сезон с радостно ново издание: ярък кавър на емблематичния коледен хит на Slade от 1973 г. „Merry Christmas Everybody“.

Влагайки своята характерна енергия и съвременен поп усет в типичния празничен химн, Anne-Marie предлага свежо, вдъхновяващо изпълнение, което гарантирано ще бъде саундтракът на празничните тържества.

Anne Marie казва: „Любимото ми време от годината е тук!!! Коледни светлини, украса, семейство, подаръци, йоркширски пудинги и коледни песни. Каква привилегия е да напиша кавър на тази красива носталгична класика. Надявам се да ви хареса и весели празници!“

Продължавайки празничната тема, Anne-Marie се качи и на сцената в The O2 за тазгодишния Capital Jingle Bell Ball.

Снимка: Орфей Мюзик

Освен работата си в музиката, Anne-Marie се е превърнала в многостранна обществена фигура и страстен защитник на психичното здраве. Това е кауза, която тя защитава чрез документалния си филм в YouTube „Как да бъдеш Anne-Marie“ и като лице на кампанията на ITV „Britain Get Talking“. През 2021 г. тя издаде и дебютната си книга - бестселърът на Sunday Times „You Deserve Better“. Отчасти мемоари и отчасти практическо ръководство за самопомощ, книгата е базирана на нейния собствен опит, за да помогне на читателите да се справят с житейските предизвикателства. Като официален посланик на Mind Charity, The Princes Trust и Trussell Trust, тя използва платформата си, за да повиши осведомеността и да подкрепи важни социални каузи.

Снимка: Орфей Мюзик

За Anne-Marie:

Възходът на Anne-Marie до славата е зашеметяващ. Бивша трикратна световна шампионка по карате и детска звезда от West End, Anne-Marie се превърна в мултиплатинен изпълнител и една от най-обичаните поп звезди във Великобритания. Нейната поп автобиография включва осем сингъла в Топ 10 и три албума в Топ 3, като дебютният ѝ албум „Speak Your Mind“ завършва 2018 г. като най-продаваният дебютен изпълнител във Великобритания. Тя е спечелила общо десет номинации за наградите BRIT и е съавтор на множество класически хитове, включително „Ciao Adios“, „Friends“, „2002“ и световния хит номер едно „Rockabye“ с Clean Bandit. Освен музиката си, Anne-Marie използва и платформата си като треньор в The Voice UK, за да се свързва с ново поколение изпълнители и да ги вдъхновява.