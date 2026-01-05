Ariana Grande сподели новини около предстоящото си турне

Ariana Grande направи първата си публична изява през 2026 г. на наградите Critics Choice Awards, където даде на феновете повече от номинацията си за наградата и зашеметяващата си рокля за обсъждане.

Звездата от „Злосторница“, номинирана за най-добра поддържаща актриса на церемонията в неделя (4 януари) в Barkar Hangar в Санта Моника, Калифорния, говори за предстоящото си турне Eternal Sunshine, което ще започне през юни. Това е първото ѝ турне от шест години.

„Работя върху сетлиста от месеци“, разкри тя пред Live From E! на килима, който украси с бледорозова рокля с елегантен ефект на наметало и сребърни флорални орнаменти – поръчков дизайн на Alberta Ferretti. „Всичко е на добро място, но никога няма да знаем, докато не започнем репетициите – които започват много скоро – и не подготвим нещата дали ще има смисъл или не“.

Разпродаденото турне „Eternal Sunshine“ на Гранде бележи първия концертен тур на звездата след световното ѝ турне „Sweetener“, което приключи през 2019 г.

Що се отнася до това, което феновете могат да очакват да чуят на новото шоу, Grande казва: „Искам да бъде изненада“ и добавя: „Благодарна съм, че работя и съм развълнувана за турнето“.

За да допълни романтичната си рокля Alberta Ferretti, певицата/актриса носеше токчета Christian Louboutin (по поръчка на Cassie Lace Up) и дебютира с освежаване на цвета на косата си на наградите Critics Choice Awards, избирайки кестеняв нюанс на кичури, стилизирани в свободно накъдрена прическа с бретон, сресан настрани.

„Wicked: For Good“, втората част от хитовия филмов франчайз „Wicked“, в който Grande играе ролята на Глинда срещу Елфаба, изиграна от Cynthia Erivo, беше номиниран в седем категории на церемонията по награждаването - включително за най-добър филм и номинацията на Ariana за най-добра поддържаща актриса.

Филмът е номиниран и за най-добър дизайн на костюми, за което дизайнерът Пол Тейзуел говори на килима в неделя. Емблематичните гардероби на Grande и Erivo от поредицата „Злосторница“ се архивират от Universal, каза той пред Live From E!, където „се съхраняват много внимателно, с термостатичен контрол“.