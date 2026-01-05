BTS потвърдиха датата на издаване на предстоящия си албум

BTS официално потвърдиха датата на издаване на предстоящия си албум.

В неделя (4 януари) K-pop суперзвездите на обявиха, че петият им студиен албум ще излезе на 20 март. Заглавието на проекта все още не е разкрито.

Изданието отбелязва събирането на групата след близо четиригодишна пауза, по време на която членовете RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V и Jungkook завършиха задължителната военна служба в Южна Корея.

Албумът с 14 песни е „воден от честната интроспекция на всеки член, докато те колективно оформяха посоката му, вплитайки индивидуалните си перспективи в музиката“, според прессъобщение.

BTS също така ще предприемат световно турне в подкрепа на албума, като датите и местата ще бъдат обявени на 14 януари. Турнето ще бъде първото мащабно турне на групата от близо четири години, след BTS Permission to Dance on Stage, което приключи през април 2022 г. Това турне донесе 75,4 милиона долара приходи от 11 концерта, според данни, докладвани на Billboard Boxscore.

Като част от завръщането си, BTS пуснаха нов официален уебсайт, където допълнителни подробности за албума и турнето ще бъдат разкрити през следващите седмици. Групата също така обнови официалния си акаунт в Instagram в очакване на проекта.

Групата загатна за нова музика през последните месеци, което завърши с потвърждение на завръщането на 20 март в новогодишно съобщение, публикувано от BigHit в корейския им X акаунт.

Една от най-успешните K-pop групи в световен мащаб, BTS се гордее с шест албума №1 в Billboard 200, включително Proof от 2022 г. и Be от 2020 г., както и шест хита №1 в класацията Billboard Hot 100.