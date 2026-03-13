Pavell пусна първи сингъл от предстоящия си албум

Понякога една песен се оказва началото на нещо много по-голямо, което ражда гигантска промяна.

Сингълът „Съдба“ е точно такова преобръщане за Pavell. Неговата премиера е първи поглед към предстоящия му нов албум озаглавен неслучайно „МЕТАЛЕН“, който ни отвежда далеч отвъд познатите рамки на българския хип-хоп, където дуетът на Pavell с Venci Venc’ властваше години наред.

Това „далеч“ е по-далече от всички предчувствия - намираме се на територията на тежкия рок! Официалното видео, режисирано от Давид Вълков, включва и специално участие на Полина Пелипенко, позната от телевизионен формат.

Зад новия звук стои история, която започва много по-рано. Pavell израства с Korn, Rammstein, Linkin Park, Limp Bizkit, System Of A Down и P.O.D. - музика, която оформя вкуса му още от детските години. Въпреки това, дълго време никога не си е представял, че самият той може да звучи по този начин.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Повратният момент идва по време на първото му лято като водещ на телевизионно предаване за спортен хъс и воля. Далеч от студиото и ежедневния ритъм, Pavell усеща, че има нужда да се отдалечи за малко от музиката, която дълго време е създавал. Именно тогава групи като Falling In Reverse, Bring Me The Horizon, Bad Omens и Sleep Token събуждат познато усещане - метала от детството му, но представен по нов, модерен и експлозивен начин.

Когато се връща в студиото през септември миналата година, емоциите, преживяванията и натрупаната енергия избухват в поредица от записи, които постепенно оформят цял албум. Така се ражда „МЕТАЛЕН“, който скоро ще бъде издаден дигитално и на винил, превръщайки се в колекционерско издание за феновете и символ на новото му артистично начало.

Премиерата на албума „МЕТАЛЕН“ ще бъде отбелязана със специален концерт на 7 май в клуб Mixtape, където Pavell ще представи новите си песни на живо за първи път заобиколен от някои от най-яките млади рок музиканти.

Официалната премиера на „Съдба“ е днес, 13 март, във всички дигитални платформи, в българския радио и ТВ ефир и в YouTube канала на Pavell.