Михаела Филева по-откровена от всякога в новата си песен

Символично на петък 13-и Михаела Филева представя новия си сингъл „Буря в чаша вода“ – песен, която говори открито за тревожността и борбата с вътрешните ни страхове – нещо, което много хора преживяват, но рядко изричат на глас.

След повече от 15 години на сцената тя продължава да търси нови посоки в поп музиката. Този път с песен, в която личната изповед среща силното емоционално звучене на кинематографичния електро поп. След концерта си със симфоничен оркестър в края на миналата година, Михаела все по-често се обръща към по-мащабно звучене в музиката си – посока, която ясно се усеща и в „Буря в чаша вода“.

Снимка: Теди Грозданов

Песента е по текст на Филева, а по музиката и аранжимента работи съвместно с Ангел Проданов - Acho.

В свят, в който социалните мрежи често създават усещане за безупречен живот, разговорът за психичното здраве все още остава на заден план. „Буря в чаша вода“ е деликатен поглед към моментите, в които човек остава насаме със своите страхове. Песента има за цел да даде сила на хората, които преминават през труден момент – като топла прегръдка и напомняне, че не сме сами.

„Понякога най-смислената помощ, която можеш да дадеш на някого, е просто да му признаеш, че и ти си преминал през същото“, споделя Михаела.

Видеото към песента е режисирано от Бойко Щонов, а оператор е Атанас Атанасов. Визуалната концепция следва темата за вътрешната буря чрез силни контрасти, напрежение и постепенно успокояване.

Публиката ще чуе „Буря в чаша вода“ за първи път на живо на 5 април в Sofia Live Club, където Михаела Филева ще излезе на сцената със своя бенд за концерт, който обещава по-близка и емоционална среща с публиката.

Сингълът „Буря в чаша вода“ излиза на 13 март във всички стрийминг платформи и в YouTube с официално видео. Разпространява Орфей Мюзик.