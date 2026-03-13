Музиката на английски език губи доминиращата си позиция в класациите, според нови данни на гиганта в стрийминга на музика Spotify.

Компанията посочва, че песни на 16 различни езика, включително испански, корейски, португалски, турски, индонезийски и арабски, са фигурирали в миналогодишната глобална класация Топ 50. Това е повече от двойно увеличение в сравнение с 2020 г.

Пуерториканският регетон изпълнител Bad Bunny, който пее изключително на испански език, е бил най-слушаният артист в света. Носителката на награда BRIT – испанската певица Rosalia пее на 14 диалекта в най-новия си албум Lux.

От Spotify отбелязват, че бразилският фънк е най-бързо развиващият се жанр в света с 36 процента ръст на аудиторията. Следват кей-попът с 31 процента и латино трапът с 29 процента.

Английският език все още доминира в класациите, като 14 от 20-те най-продавани албума през миналата година са изцяло на този език, според Международната федерация за фонографска индустрия (IFPI).

Южнокорейски групи като Stray Kids, Enhypen и Seventeen също са в списъка, както и японската рок група Mrs. Green Apple, тъй като феновете все повече търсят музика извън типичните парадигми на рока и попа.

Според анализ на слушателското поведение от 2021 г., публикуван в сп. Nature, тази тенденция се ускорява от 2017 г.

Не е случайно, че същата година стриймингът е изпреварил CD-тата и плочите като най-голям източник на приходи за музикалната индустрия.

Миналата седмица класацията на Спотифай за най-слушани песни включваше парчета на изпълнители като Bad Bunny и Rauw Alejandro (Пуерто Рико), Nadhif Basalamah (Индонезия), Tyla (Южна Африка), Tems (Нигерия), Ryan Castro (Колумбия), El Bogueto, Peso Pluma, Neton Vega и Fuerza Regida (Мексико), BLACKPINK, Jung Kook и Jin (Южна Корея).

Великобритания все още изостава от останалата част на света. От най-продаваните песни в страната през миналата година само две са с текстове, които не са на английски език.

И двете песни – "APT" на Rosé и Bruno Mars и "Golden" на измислената група HUNTR/X от хитовия анимационен филм „Кей-поп: Ловци на демони“, са предимно на английски език, с избрани фрази на корейски.

Данните на Spotify бяха изнесени при обявяването на годишния доклад Loud And Clear, който разглежда глобалната икономика на стрийминг услугите.

Стрийминг гигантът посочва, че миналата година е изплатил 11 милиарда долара авторски възнаграждения на музикалната индустрия, което е увеличение спрямо 10-те милиарда долара през 2024 г.

В световен мащаб 80-те най-популярни изпълнители печелят по над 10 милиона долара годишно само от Spotify.

Шведската компания обаче подчертава, че плащанията не са от полза само за най-популярния 1 процент от изпълнителите, посочвайки, че „приблизително половината от авторските възнаграждения са генерирани от независими изпълнители и лейбъли“.

Повече от 13 800 артисти са спечелили 100 000 долара от Spotify миналата година, допълват от компанията.

Източник: БТА