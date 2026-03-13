The KHANS представят новия си сингъл „Time“

The KHANS, познати със съчетаването на мелодичен електронен звук с емоционално наситени композиции и етно мотиви, представят новия си сингъл „Time“.

В песента дуото вплита мисълта на Васил Левски: „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“.

Композицията е мелодик техно с внушителни бас линии и мистични куплети, а вокалите на Булгарина (Любомира Павлова, Деница Стойкова и Радостина Николова) - придават изключителна емоционална дълбочина.

Видеото е дело на доайена на българската анимация Александър Сокеров.

„Time“ вече е налична в Spotify, Apple Music и всички основни стрийминг платформи, предлагайки иновативна комбинация от съвременна мелодик техно музика, народни елементи и овековечаване на мисълта на Левски.

Това е само началото от поредицата мелодик техно сингли, които Петър Алексиев и Атанас Борисов подготвят да реализират, обещавайки още завладяващи композиции със съвременен саунд и магнетична атмосфера.