Fred Again.. издава албума "USB002 Remixes".

Албумът съдържа 8 преработени парчета от втората ера на непрекъснато развиващата се USB серия на Fred, включително скорошния сингъл „OK OK (Hamdi remix)“.

Fred покани група изпълнители да направят ремикси, включително сътрудници от неотдавнашното му турне, като Skream & Benga, HAAi, Hamdi, Oppidan и Lou Nour. Проектът включва и продуценти, свързани с други USB издания, включително KETTAMA и Lil Silva. Бразилският изпълнител MC Dricka допълнително се появява в преработената версия на „Facilita“, допринасяйки със свежи вокали.

Fred сложи край на историческата ера с четвъртото си и последно шоу в Alexandra Palace и поднесе неочакван акцент - изненадващ B2B сет между него и Thomas Bangalter, отбелязващ второто шоу на живо на Bangalter от почти две десетилетия. Нощта продължи и със забележителни колаборации, включително рядък сет на живо от Kano, който изпълни „3 Wheel Ups“ и „P’s & Q’s“ заедно с Ezra Collective.

По-рано през седмицата, предпоследното шоу отбеляза знакова поява за британския дъбстеп. Пионерите Skream & Benga, Coki и Mala споделиха сцената с тежка категория Flowdan, D Double E, JME и Duurty Goodz. Кулминацията на концерта беше рядкото завръщане на La Roux, която представи основополагащото си парче „In For The Kill“ - преработената версия на Skream.

Миналият септември Fred даде старт на новата ера от своята аплодирана USB серия, разкривайки, че ще издаде десет песни и ще изнесе десет концерта в десет града по света в рамките на десет седмици. Парчетата, включително „you're a star“ с Amyl and the Sniffers, „Talk of the Town“ със Sammy Virji & Reggie и „Beto’s Horns“ с CA7RIEL, Paco Amoroso & Ezra Collective, бяха добавени към постоянно развиващия се албум, като винилът „USB002“ ще излезе през декември.

„USB“ албумът на Fred първоначално започва през 2022 г., включвайки парчета като „Baby Again“, „Rumble“ заедно със Skrillex & Flowdan, „Jungle“, „leavemealone“ с Baby Keem и „stayinit“ с Lil Yachty, както и ремикси от Nia Archives, HAAi и Rico Nasty, преди първата колекция да бъде издадена на винил като USB001 през 2024 г.

"USB002 Remixes"

1.⁠ ⁠solo - KETTAMA remix

2.⁠ ⁠..FEISTY - Oppidan remix

3.⁠ ⁠Winny - Lil Silva remix

4.⁠ ⁠HARDSTYLE 2 - Lou Nour remix

5.⁠ ⁠the floor - HAAi remix

6.⁠ ⁠OK OK - Hamdi remix

7.⁠ ⁠you’re a star - Skream & Benga remix

8.⁠ ⁠Facilita - Mc Dricka remix