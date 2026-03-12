ROBI обяви концерт в Зала 1 на НДК

На 13 октомври ще се състои първият самостоятелен концерт на ROBI в Зала 1 на НДК.

Още в първите часове след старта на продажбите интересът към събитието е изключително силен – над 600 билета за концерта бяха купени до 13:00 часа, по информация от профилите на артиста в социалните мрежи.

„Това е огромна подкрепа и мотивация за мен. Подготвяме нещо наистина специално за тази сцена и нямам търпение да го споделя с публиката“, споделя ROBI.

Снимка: Monte Music

Новината идва в ключов момент за артиста – в навечерието на новия му албум и след серия силни концерти и напълно разпродадени събития. Само преди дни мина концертът му в Централния военен клуб – събитие, което се открои и с концепцията си: откриваща част от струнен квартет с аранжименти от Димитър Кьосев, последвана от появата на бандата. Концертът показа следващото ниво в сценичното развитие на ROBI.

Снимка: Monte Music

Предстоящият концерт в Зала 1 на НДК обещава мащабно шоу с впечатляваща сценография, нови аранжименти и силна емоционална връзка с публиката. На сцената ще прозвучат най-популярните песни на ROBI, а специалните гости на вечерта засега остават изненада.

Актуалният самостоятелен сингъл на ROBI „Рано призори“ събира милиони гледания в YouTube и е сред най-въртяните български песни. Паралелно с това певецът работи активно по новия си албум и подготвя програмата за концерта на 13 октомври.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.