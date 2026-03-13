„Кей-поп: Ловци на демони" ще има продължение

Стрийминг гигантът Netflix обяви продължение на хитовия си анимационен филм „Кей-поп: Ловци на демони", номиниран в две категории на предстоящите награди „Оскар".

„Кей-поп: Ловци на демони" ще се завърне в продължение, написано и режисирано от Маги Кан и Крис Апълханс", написаха от Нетфликс в социалната мрежа Екс.

Анимационният филм, разказващ историята на група кей-поп певици, които ловят демони, бележи поредна стъпка в разпространението на южнокорейската култура по света.

„Кей-поп: Ловци на демони" е номиниран в две категории на наградите „Оскар", които ще бъдат раздадени на 15 март - за най-добър анимационен филм и за най-добра оригинална песен.

Песента Golden от саундтрака на филма вече спечели през февруари отличието за най-добра песен за визуална медия на наградите „Грами".



Южна Корея и преди е печелила награди „Грами", но отличието за Golden е първото за кей-поп продукция.

„Кей-поп: Ловци на демони" стана хит и сред критиката и спечели отличията за най-добър анимационен филм и най-добра песен на 31-вата церемония за наградите „Изборът на критиците". Филмът повтори успеха си и на наградите „Златен глобус", припомня Ройтерс.

„Кей-поп: Ловци на демони" е и най-гледаният филм на Нетфликс за всички времена.

Режисьорката и сценаристката от корейско-канадски произход Маги Кан по-рано сподели, че иска да „изобрази корейската култура по автентичен начин".



„Като режисьорка от корейски произход изпитвам огромна гордост, че публиката иска да види повече от тази корейска история и нашите корейски герои", каза тя пред Нетфликс.

Излязъл през юни миналата година, „Кей-поп: Ловци на демони" се вписва в нарастващата популярност на южнокорейските културни продукти като филма „Паразит" на Пон Джун-хо, който сътвори история на наградите „Оскар" през 2020 г., сериала „Игра на калмари" или кей-поп групи като Би Ти Ес, „Блекпинк" и „Стрей кидс".

